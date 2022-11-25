Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов к решению судьбы Крыма невоенным путём, — это пока что "осторожный торг". Такое мнение высказал политолог Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости.
Аналитик считает, что заявление Зеленского о готовности оставить Крым России и отказаться от военного пути решения вопроса — "обходная риторика".
Пока не ясно, что он потребует или от него потребуют в обмен на это, добавил эксперт.
Пока нет ничего — никаких меморандумов, документов — только слова, заключил собеседник издания.
Ранее Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путём, признав, что вопрос поднимается на международной повестке.
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