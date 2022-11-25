Генерал Гурулёв прогнозирует завершение "всей истории" к 2027-2030 году

Член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что прогнозы относительно завершения спецоперации на Украине делать нет смысла, так как в данный момент происходит определение нового миропорядка.

"Речь идёт о мироустройстве, определении нового миропорядка. Поэтому нужно время. Я вообще считаю, это лично моё мнение, вся история завершится к 2027-2030 году", — высказался Гурулёв в интервью ИА AmurMedia.

Многие аналитики и общество в целом смотрит только в сторону Украины, но "бурлит" сейчас весь мир, отмечает генерал. В данный момент существует много угроз — это и Арктика, и граница с Финляндией, и сходящая с ума Прибалтика. В средней Азии периодически вспыхивают проблемы, сообщает Гурулёв.

"А если закрутится ситуация на Тайване, то Украина вам цветочками покажется, давайте уж правду говорить. Многие думают: "Что уж там, китайцы придут". Ребята, ну хорошо, но потом впишутся американцы. Их военные базы находятся в Японии и Южной Корее. <…> Вот вам сумасшедший конфликт", — заявил собеседник издания.