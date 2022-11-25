Сивков: Запад вместо переговоров собирается уничтожить правящий слой России

Западные страны не хотят договариваться с Москвой, ведь они рассчитывают на уничтожение правящего слоя России. Такое мнение выразил военный эксперт Константин Сивков.

В интервью "Военному делу" он отметил, что после признания РФ "государством-спонсором терроризма" переговоры с Западом исключены.

"Наш российский правящий слой собираются уничтожать", — убеждён специалист.

По его словам, Запад не планирует трогать лишь тех, кто с февраля 2022 года пытался саботировать спецоперацию России на Украине и суверенный курс страны. Как пояснил Сивков, в западных странах уже созданы списки государственных деятелей РФ, которых могут захватить и передать в Гаагу после пересечения границы.

Он считает, что обвинения Запада о якобы причастности Москвы к террористическим действиям следует воспринимать в качестве "огромного удара" по дипломатии. Военный эксперт призвал российской политическое руководство "не заигрывать" с Западом в ходе украинского конфликта.