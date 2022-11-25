Военкор Никитин назвал жителя посёлка Пески "человеком с железным характером"

Большая часть домов в населённом пункте Пески была разрушена в ходе боевых действий. Многие местные жители покинули свои дома, однако некоторые из них отказались уезжать из родного посёлка.

Военный корреспондент Народной милиции ДНР Олег Никитин побеседовал с Геннадием Спицыным, который пережил все удары со стороны ВСУ и даже залатал разрушенную крышу своего дома.

Мужчина рассказал, что в конце апреля боевики открывали огонь из БПМ по домам без какой-либо военной необходимости. Второй этаж дома самого Спицына полностью разрушен. Не сгорели только две комнаты, где сейчас живёт семейная пара.

"А чего я должен уйти? Это моя земля. Я 32 года на пенсии — ушёл по здоровью. Всё хорошо у нас, буржуйка стоит. Крышу разбило, а я всё покрыл по-новому", — рассказал житель посёлка.

Военкор назвал Спицына "человеком с железным донецким характером" и отметил, что именно эта черта отличает всех жителей Донбасса.