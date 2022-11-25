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Генерал Гурулёв допустил вероятность начала спецоперации в Польше

Силовые структуры

Некоторые военные эксперты и аналитики считают, что в Польше возможна спецоперация в будущем. Член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв также допускает такой сценарий.

Генерал Гурулёв допустил вероятность начала спецоперации в Польше

"Возможно. Всё зависит от той обстановки, которая будет складываться", — отметил генерал в беседе с AmurMedia.

На данный момент ситуация складывается таким образом, что в случае попыток присвоения территории Украины, будут приняты политические решения, что является частью боевых действий, сообщил Гурулёв.

Также генерал высказался в отношении российской промышленности. Когда РФ объявила частичную мобилизацию, было понимание того, что вооружённые силы необходимо обеспечивать. На данный момент нужно строить заводы оборонно-промышленного комплекса, которые обеспечат уже "совершенно другую группировку", сказал Гурулёв. Но к всеобщей мобилизации необходимо быть готовыми, а будет она или нет — время покажет, заключил генерал.

Ранее Гурулёв отмечал, что сейчас необходимо смотреть не только в сторону Украины, но и на весь мир в целом.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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