Генерал Гурулёв допустил вероятность начала спецоперации в Польше

Некоторые военные эксперты и аналитики считают, что в Польше возможна спецоперация в будущем. Член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв также допускает такой сценарий.

"Возможно. Всё зависит от той обстановки, которая будет складываться", — отметил генерал в беседе с AmurMedia.

На данный момент ситуация складывается таким образом, что в случае попыток присвоения территории Украины, будут приняты политические решения, что является частью боевых действий, сообщил Гурулёв.

Также генерал высказался в отношении российской промышленности. Когда РФ объявила частичную мобилизацию, было понимание того, что вооружённые силы необходимо обеспечивать. На данный момент нужно строить заводы оборонно-промышленного комплекса, которые обеспечат уже "совершенно другую группировку", сказал Гурулёв. Но к всеобщей мобилизации необходимо быть готовыми, а будет она или нет — время покажет, заключил генерал.

Ранее Гурулёв отмечал, что сейчас необходимо смотреть не только в сторону Украины, но и на весь мир в целом.