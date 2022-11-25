В Алапаевске Свердловской области 16-летний парень с мая по сентябрь этого года сообщал о якобы минировании в учебных заведениях. По словам журналистов, молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
Как отметили в tagilcity.ru, обвиняемый отменял занятия не только в школах Алапаевска, но Чехова, Оренбурга. Перед серией звонков подросток познакомился в Сети с "Шимо". Этот человек рассказал несовершеннолетнему о подобной схеме.
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