В Алапаевске школьника могут приговорить к пяти годам тюрьмы за лжеминирование

В Алапаевске Свердловской области 16-летний парень с мая по сентябрь этого года сообщал о якобы минировании в учебных заведениях. По словам журналистов, молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Как отметили в tagilcity.ru, обвиняемый отменял занятия не только в школах Алапаевска, но Чехова, Оренбурга. Перед серией звонков подросток познакомился в Сети с "Шимо". Этот человек рассказал несовершеннолетнему о подобной схеме.