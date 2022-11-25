Дудаков заявил, что Британия и США по-разному видят тактику ВСУ зимой в СВО

Министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ к продолжению наступления, однако генерал США Марк Милли считает, что нужно переходить к переговорам. Вашингтон отмалчивается относительно зимней кампании армии Украины. Об этом сообщил политолог Малек Дудаков в беседе с изданием "Взгляд".

"Британия полагает, что можно попытаться ещё продвинуться в наступлении, в то время как США ссылаются на непредсказуемость военных действий. У Украины имеются проблемы с электричеством и водой, что также усугубляет её положение. Таким образом, Вашингтон считает, что лучше сесть за стол переговоров сейчас, пока на земле ВСУ владеют инициативой", — акцентирует Дудаков.

Однако переход к переговорному процессу будет означать моральное поражение Запада и потерю лица США. Поэтому Белый дом не даёт "зелёный свет" к началу диалогов и оттягивает этот процесс.

Эксперт сообщает, что как Америка, так и Великобритания понимают, что Украина имеет численное преимущество в СВО.

"Разница присутствует именно в оценке того, как можно использовать сложившееся преимущество. Однако необходимо понимать, что точка зрения Пентагона важнее, чем Минобороны Британии. То есть к истине, вероятно, ближе Марк Милли, желающий усадить Киев за стол переговоров", — подчёркивает Дудаков.

Однако генерал Марк Милли заявил, что победить российские войска будет не так-то просто. Глава Пентагона предрёк Украине суровую зиму из-за вооружения ВС РФ.