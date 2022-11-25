МР: генерал Цорн заявил, что ФРГ готовится к войне с РФ на восточном фланге НАТО

Бундесвер ждут тяжёлые годы, констатирует главный инспектор ВС ФРГ Эберхард Цорн. Он полагает, что конфликт с Россией становится всё более возможным, поэтому Германии должна сосредоточить силы на отражении потенциального нападения, пишет Multipolarista (МР).

Издание ссылается на стратегический документ, который опубликовал Der Spiegel. В нём говорится о вероятной войне с Россией. Однако больше данный 68-страничный документ нигде не освящён. Сообщается, что немецкие военные опубликовали его ещё в сентябре.

"Начальник Бундесвера, генеральный инспектор Эберхард Цорн, предупредил, что Германия может подвергнуться нападению, и он предложил планы будущего вооруженного конфликта с Россией. В докладе утверждается, что Германия сталкивается с “экзистенциальными” угрозами. Документ начинается с заявления: “Война в Европе снова стала реальностью”. В нём прогнозируется, что наиболее вероятным сценарием будет конфликт с Россией на восточном фланге НАТО", — отмечает MP.