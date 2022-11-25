Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Песков высказался по поводу заявления Зеленского о возвращении Крыма
Певица Алекса отказалась от гражданства Украины и получила российский паспорт
Генсек альянса НАТО предупредил Украину об "ужасающей зиме"
Дудаков заявил, что Британия и США по-разному видят тактику ВСУ зимой в СВО
WarGonzo: ФСБ подозревает азербайджанских граждан в связях с СБУ
Мансурова: кашу можно есть в течение всего дня, чтобы повысить работоспособность
В Алапаевске школьника могут приговорить к пяти годам тюрьмы за лжеминирование
Эксперт Юшков: в ближайшее время стоимость нефти вряд ли будет расти
Генерал Гурулёв допустил вероятность начала спецоперации в Польше

МР: генерал Цорн заявил, что ФРГ готовится к войне с РФ на восточном фланге НАТО

Силовые структуры

Бундесвер ждут тяжёлые годы, констатирует главный инспектор ВС ФРГ Эберхард Цорн. Он полагает, что конфликт с Россией становится всё более возможным, поэтому Германии должна сосредоточить силы на отражении потенциального нападения, пишет Multipolarista (МР).

МР: генерал Цорн заявил, что ФРГ готовится к войне с РФ на восточном фланге НАТО

Издание ссылается на стратегический документ, который опубликовал Der Spiegel. В нём говорится о вероятной войне с Россией. Однако больше данный 68-страничный документ нигде не освящён. Сообщается, что немецкие военные опубликовали его ещё в сентябре.

"Начальник Бундесвера, генеральный инспектор Эберхард Цорн, предупредил, что Германия может подвергнуться нападению, и он предложил планы будущего вооруженного конфликта с Россией. В докладе утверждается, что Германия сталкивается с “экзистенциальными” угрозами. Документ начинается с заявления: “Война в Европе снова стала реальностью”. В нём прогнозируется, что наиболее вероятным сценарием будет конфликт с Россией на восточном фланге НАТО", — отмечает MP.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА

Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.

Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Генштаб ВСУ заявил о 15 тысячах военных Белоруссии, готовых к участию в СВО
Политика и секс всегда идут рука об руку: Франция не даст соврать Сергей Лебедев Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США Ольга Лебедева Знак зодиака 25 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Военные ВСУ жалуются на затопление окопов из-за ударов войск ВС РФ
Rebelión: ракеты Украины упали в Польше согласно плану Киева
Немцы похвалили "Москвич" и заявили о бесполезности санкций против автопрома РФ
Немцы похвалили "Москвич" и заявили о бесполезности санкций против автопрома РФ
Последние материалы
Певица Алекса отказалась от гражданства Украины и получила российский паспорт
Водоросли и борщевик помогут бороться с санкциями
МР: генерал Цорн заявил, что ФРГ готовится к войне с РФ на восточном фланге НАТО
Свобода и фантазии Жан-Жака Руссо
Генсек альянса НАТО предупредил Украину об "ужасающей зиме"
Дудаков заявил, что Британия и США по-разному видят тактику ВСУ зимой в СВО
WarGonzo: ФСБ подозревает азербайджанских граждан в связях с СБУ
Мансурова: кашу можно есть в течение всего дня, чтобы повысить работоспособность
В Алапаевске школьника могут приговорить к пяти годам тюрьмы за лжеминирование
Политика и секс всегда идут рука об руку: Франция не даст соврать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников