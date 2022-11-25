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Зеленский обратился к европейцам: У России всё ещё достаточно ракет и артиллерии

Силовые структуры

Владимир Зеленский объяснил жителям Европы, что к поражению Европы может привести раскол.

Президент Незалежной отметил, что линия фронта на Украине стала линией "борьбы Европы за саму себя". Он выразил надежду на торжество европейской свободы.

"У России всё ещё достаточно ракет и артиллерии", — сказал украинский лидер.

Зеленский объяснил, что "российский империализм" всегда делал ставку на раскол, поэтому он призвал европейцев к сплочению.

"Нет Украины отдельно от Европы, точно так же, как нет Польши, Литвы, Румынии, Латвии, Германии или Франции отдельно от Европы. Это наш континент. Это наша жизнь", — написал глава Незалежной в своём микроблоге.

Ранее Дмитрий Медведев пообещал, что российских ракет "всем хватит".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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