Минобороны: ВКС России уничтожили более ста наёмников в ДНР

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше ста наёмников "Иностранного легиона".

По данным ведомства РФ, пункты дислокации противника находились в Северске и Славянске в Донецкой Народной Республике. Как отметили в министерстве, Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей армии Украины.

Ранее в МО сообщали, что ВСУ потеряли в Харьковской области до 200 польских наёмников.