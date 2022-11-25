Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше ста наёмников "Иностранного легиона".
По данным ведомства РФ, пункты дислокации противника находились в Северске и Славянске в Донецкой Народной Республике. Как отметили в министерстве, Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей армии Украины.
Ранее в МО сообщали, что ВСУ потеряли в Харьковской области до 200 польских наёмников.
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