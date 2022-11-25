МО РФ: в Харьковской области уничтожено до 200 польских наёмников

Российские военные нанесли удары по трём базам польских наёмников у Великих Хуторов в Харьковской области. В результате уничтожено до 200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также более 100 наёмников "Иностранного легиона" уничтожены в Донецкой Народной Республике (ДНР) у Северска и Славянска.

Кроме того, в ведомстве рассказали об отражении двух атак вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики (ЛНР). Противник был подавлен огнём артиллерии и отброшен на исходные позиции, понеся потери в живой силе и технике.