Российские военные нанесли удары по трём базам польских наёмников у Великих Хуторов в Харьковской области. В результате уничтожено до 200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также более 100 наёмников "Иностранного легиона" уничтожены в Донецкой Народной Республике (ДНР) у Северска и Славянска.
Кроме того, в ведомстве рассказали об отражении двух атак вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики (ЛНР). Противник был подавлен огнём артиллерии и отброшен на исходные позиции, понеся потери в живой силе и технике.
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