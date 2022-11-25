Российский миллиардер Олег Дерипаска озвучил мнения экспертов о продолжительности конфликта на Украине.
Бизнесмен рассказал о прогнозах аналитиков о том, как долго будет продолжаться спецоперация на Украине.
"Вот уже пошли тревожные прогнозы и оценки ведущих мировых аналитиков, что конфликт продлится до 2025 года, и обеспечит падение экономики в Еврозоне и очень слабый глобальный рост на уровне порядка 1%, как в печальном 2009 году", — написал Дерипаска в своём микроблоге.
Предприниматель считает, что человечество может повторить судьбу древних ящеров.
"Три долгих зимы… Кажется, у динозавров все начиналось именно с этого", — отметил миллиардер.
Ранее Олег Дерипаска объяснил, что мир на Земле расшатывают ради доходов от военно-промышленного комплекса.
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