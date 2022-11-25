Ераносян заявил, что в преддверии зимы на фронте произойдёт "что-то интересное"

Затягивание украинского конфликта поставками западного оружия выгодно для российской стороны. Об этом заявил капитан первого ранга запаса, политолог Владимир Ераносян. Он отметил, что запасы вооружений у стран НАТО заканчиваются. Более того, на Западе отмечается серьёзный экономический спад.

"Я вижу, что происходит что-то очень интересное, и мы скоро увидим изменения на линии фронта", — указал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Несмотря на продолжающиеся поставки вооружений, этого недостаточно, чтобы ВСУ смогли компенсировать колоссальные потери личного состава и военной техники, отметил Ераносян. По его мнению, в преддверии зимы российская армия готовит нечто "очень серьёзное" в ходе спецоперации на Украине.