Затягивание украинского конфликта поставками западного оружия выгодно для российской стороны. Об этом заявил капитан первого ранга запаса, политолог Владимир Ераносян. Он отметил, что запасы вооружений у стран НАТО заканчиваются. Более того, на Западе отмечается серьёзный экономический спад.
"Я вижу, что происходит что-то очень интересное, и мы скоро увидим изменения на линии фронта", — указал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
Несмотря на продолжающиеся поставки вооружений, этого недостаточно, чтобы ВСУ смогли компенсировать колоссальные потери личного состава и военной техники, отметил Ераносян. По его мнению, в преддверии зимы российская армия готовит нечто "очень серьёзное" в ходе спецоперации на Украине.
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