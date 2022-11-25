Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ отразили две атаки на Купянском направлении в районе населённого пункта Новосёловский (ЛНР).

"Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля", — сообщает Минобороны РФ.

Также российская армия сорвала попытку наступления ВСУ в районе села Червонопоповка. В ходе боевых действий были ликвидированы до 70 украинских бойцов, один танк, четыре боевых машины пехоты и два бронеавтомобиля противника.

На Бахмутском направлении Вооружённые силы Украины потеряли 60 военных, несколько танков и БМП.

В районе села Новодаровка (Запорожская область) было уничтожено до 50 солдат ВСУ.