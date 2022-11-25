Gazeta.pl: Польша отказалась от систем ПВО Patriot под видом заботы об Украине

Сначала Польша приняла предложение Германии о размещении систем Patriot на границе с Украиной для усиления своей обороны. Это была неплохая идея после падения ракеты в Пшеводуве и убийства двух поляков. Но партия "Право и Справедливость" (ПиС) отклонила предложение. Об этом сообщает Gazeta.pl.

"Для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала эту технику украинцам и обучила украинских военных, а батареи были размещены на западе Украины", — заявил президент Польши Ярослав Качиньский 23 ноября.

Передача ФРГ систем Patriot потребовало бы одобрения производителя — США, а также согласования на уровне НАТО. До этого Альянс не передавал такие вооружения Киеву.

Аналитик полагают, что после отклонения предложения выиграет ПиС, а укрепления польской и украинской безопасности не произойдёт. "Переобувание" произошло под видом заботы об украинцах, хотя на самом деле это является просто уловкой, потому что контрпредложение партии нереально.