Леонков оценил "комби-атаку" на Запорожскую АЭС: выглядит заманчиво

План захвата Запорожской АЭС в Энергодаре вооружёнными силами Украины (ВСУ) комбинированным ударом с суши и воды, который обсуждают в соцсетях, выглядит заманчиво, однако реализовать его невозможно. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, версия кажется вполне реалистичной, хотя есть несколько существенных "но".

Сценарий атаки Запорожской АЭС одновременно через водную гладь Каховского водохранилища и как-то с суши — нереален, поскольку противнику нужно где-то создавать плацдарм, пояснил аналитик в беседе с "МК".

Для атаки с левого берега нужно прорвать линию обороны со стороны, например, Гуляй-Поля и выйти на Запорожскую АЭС, скопить определённое количество сил и средств, что очень сложно, заметил он.

Эксперт считает, что у ВСУ не получится "скопить что-либо годное" в условиях распутицы, а, тем более, организовать широкомасштабное наступление по всему фронту. Это практически невозможно ещё и потому, что любые вылазки украинской армии пресекаются российскими военными, заключил Леонков.

Ранее о том, что ВСУ готовятся взять штурмом Запорожскую АЭС сообщал политик Владимир Рогов.