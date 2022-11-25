В Сети появилось видео уничтоженной базы польских наёмников на Украине

В Сети появилось видео уничтоженного российскими ударами пункта дислокации польских наёмников на Украине. Кадры, снятые украинской стороной, распространяются в Telegram-каналах.

На видео заметны масштабные разрушения на большой площади, от зданий практически ничего не осталось. Повсюду в грязи разбросаны куски досок, обломки кровли и строительных конструкций.

Ранее Минобороны России заявило об ударе по трём базам польских наёмников у Великих Хуторов в Харьковской области. В результате уничтожено до 200 боевиков.