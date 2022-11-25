Донбасс должен был войти в состав России раньше, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было бы произойти раньше.

"Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей", — отметил лидер страны.

По словам главы государства, в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, Москва недостаточно хорошо понимала настроение жителей Донбасса, поскольку восемь лет назад трудно было полностью разобраться в том, что происходило в регионе.

Путин отметил, что надеялся на Минские договорённости, в рамках которых было возможно воссоединение Луганска и Донецка с Украиной.

Ранее президент подтвердил, что в России окончилась частичная мобилизация.