Создатель Telegram-канала "Рыбарь" заявил, что у него есть агенты на Украине

Создатель аналитического Telegram-канала "Рыбарь" кадровый офицер Вооружённых сил РФ Михаил Звинчук заявил, что на Украине у него есть своя агентурная сеть. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

По словам эксперта, в ходе специальной военной операции ему с коллегами удалось создать на территории Украины агентурную сеть из числа людей, которые ждут прихода российских военных, "верят в приход и торжество русского мира и готовы помогать, причём с риском для жизни".

В числе информаторов канала есть люди "из штабов и пунктов управления противника", способные достать "и аналитические документы, и данные о передвижениях войск", уточнил Звинчук.

Эти сведения передаются по закрытым каналам связи в вышестоящий штаб и через некоторое время публикуются на канале, чтобы посеять панику в рядах противника, объяснил создатель канала.

Telegram-канал "Рыбарь" имеет на данный момент более 1 млн 100 тыс. подписчиков. В ежедневном режиме там ведётся освещение СВО, однако до недавнего времени, оставалось неизвестным, кто является администратором канала. Им оказался переводчик, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук. Также у него есть опыт работы в Сирии.

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