В случае чрезвычайной ситуации население столицы Украины — Киева будет просто некуда переселять.
Об этом в очередном своём интервью заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Куда ехать? Еще раз спрашиваю, куда? В Польшу всем ехать? А кто будет тогда в этой стране символизировать несокрушимость?" — спрашивает у журналистки советник Андрея Ермака.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил, что жителям столицы лучше всего покинуть город. Проводить эвакуацию власти Киева отказываются, предлагая мирным гражданам спасаться, кто как может.
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