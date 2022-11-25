Подоляк: В случае чрезвычайной ситуации население Киева будет некуда переселять

В случае чрезвычайной ситуации население столицы Украины — Киева будет просто некуда переселять.

Об этом в очередном своём интервью заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Куда ехать? Еще раз спрашиваю, куда? В Польшу всем ехать? А кто будет тогда в этой стране символизировать несокрушимость?" — спрашивает у журналистки советник Андрея Ермака.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил, что жителям столицы лучше всего покинуть город. Проводить эвакуацию власти Киева отказываются, предлагая мирным гражданам спасаться, кто как может.