Украинские силовики проводят жёсткую фильтрацию населения оккупированного Херсона, рассказал региональный общественный деятель Сергей Мороз.
"Людей забирают только за то, что они работали на РФ, были каким-то образом с Россией, получали (российские. — Прим. ред.) паспорта. В день забирают от 30 до 50 человек", — пояснил он в интервью в Telegram-каналу "Lomovka".
Общественник добавил, что с задержанными не удаётся установить связь, а потому неизвестно их местонахождение и дальнейшая судьба.
Он также отметил, что жители Херсона во время оккупации вынуждены существовать без электричества и водоснабжения, а потому "набирают воду в Днепре, а также в лужах".
Ранее военный эксперт предсказал решительное контрнаступление российской армии в Херсонской области, которое откроет ВС РФ дорогу на Киев.
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