В оккупированном Херсоне СБУ ежедневно забирает от 30 до 50 человек за связь РФ

Украинские силовики проводят жёсткую фильтрацию населения оккупированного Херсона, рассказал региональный общественный деятель Сергей Мороз.

"Людей забирают только за то, что они работали на РФ, были каким-то образом с Россией, получали (российские. — Прим. ред.) паспорта. В день забирают от 30 до 50 человек", — пояснил он в интервью в Telegram-каналу "Lomovka".

Общественник добавил, что с задержанными не удаётся установить связь, а потому неизвестно их местонахождение и дальнейшая судьба.

Он также отметил, что жители Херсона во время оккупации вынуждены существовать без электричества и водоснабжения, а потому "набирают воду в Днепре, а также в лужах".

Ранее военный эксперт предсказал решительное контрнаступление российской армии в Херсонской области, которое откроет ВС РФ дорогу на Киев.