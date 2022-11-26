Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Украинцы высмеяли униженную позу Зеленского на встрече с главой британского МИД
Генштаб ВСУ: русская армия ведёт наступление в районе Артёмовска и Авдеевки
В оккупированном Херсоне СБУ ежедневно забирает от 30 до 50 человек за связь РФ
Профессор Кузнецов: киевский режим продержится до наступления морозов на Украине
TAC: Зеленский хочет развязать войну с РФ до последнего американца
NYT: у Пентагона проблемы — треть гаубиц НАТО на Украине сломано или повреждено
Прилепин о словах Путина про ошибку Донбасса: "Задним числом мы все тут умны"
Галкин* показал фото девочки из обесточенного Киева: Ингалятор нужен для жизни
Брутер об угрозе Зеленского вернуть Крым: "Думаю, что Херсон тоже не обсуждался"

Хакеры KillNet добыли данные тысячи боевиков ВСУ из взломанной почты комбрига

Силовые структуры

Русская хакерская группировка KillNet объявила, что ей удалось взломать электронную почту командира 92-й бригады ВСУ полковника Павла Федосенко и получить огромное количество личных данных боевиков.

Хакеры KillNet добыли данные тысячи боевиков ВСУ из взломанной почты комбрига

Как оказалось, комбриг использовал облачный сервис для хранения таблицы, куда заносились личные номера, фамилии, звания, телефоны и фотографии тысяч украинских солдат. Теперь весь массив данных кибервзломщики разместили в открытом доступе.

Авторы Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны" напомнили, что это не первый проступок Федосенко. Ранее он уже был наказан за несоблюдение гостайны, когда с почты комбрига попало в интернет письмо, где он критиковал Генштаб ВСУ.

Накануне американские СМИ сообщили, что треть гаубиц НАТО на Украине требует срочного ремонта, орудия сломаны или повреждены на поле боя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА

Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.

Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА
Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США
Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США
Песков: президент Путин не готовит послание с объявлением о "мобилизации страны"
Путин встретился с матерями участников спецоперации
Чёрная пятница от российских ВКС на Украине Ольга Лебедева Знак зодиака 26 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Сын Джона Леннона уверен, что его отца убили американские спецслужбы Сергей Лебедев
Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года ради ЕС
Отличная новость из Киева: Зеленский требует возврата Крыма
Бронеавтомобиль ВСУ "Дозор-Б" подорвался на мине
Бронеавтомобиль ВСУ "Дозор-Б" подорвался на мине
Последние материалы
Генштаб ВСУ: русская армия ведёт наступление в районе Артёмовска и Авдеевки
Выбираем для отдыха прекрасный Минск
Крещение — это вхождение в общину
Чёрная пятница от российских ВКС на Украине
В оккупированном Херсоне СБУ ежедневно забирает от 30 до 50 человек за связь РФ
Инженер Google: чат-бот с искусственным интеллектом стал разумным
Профессор Кузнецов: киевский режим продержится до наступления морозов на Украине
МИД РФ: Украина — не страна-террорист, украинцам просто не повезло с властью
TAC: Зеленский хочет развязать войну с РФ до последнего американца
NYT: у Пентагона проблемы — треть гаубиц НАТО на Украине сломано или повреждено
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников