Русская хакерская группировка KillNet объявила, что ей удалось взломать электронную почту командира 92-й бригады ВСУ полковника Павла Федосенко и получить огромное количество личных данных боевиков.
Как оказалось, комбриг использовал облачный сервис для хранения таблицы, куда заносились личные номера, фамилии, звания, телефоны и фотографии тысяч украинских солдат. Теперь весь массив данных кибервзломщики разместили в открытом доступе.
Авторы Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны" напомнили, что это не первый проступок Федосенко. Ранее он уже был наказан за несоблюдение гостайны, когда с почты комбрига попало в интернет письмо, где он критиковал Генштаб ВСУ.
Накануне американские СМИ сообщили, что треть гаубиц НАТО на Украине требует срочного ремонта, орудия сломаны или повреждены на поле боя.
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