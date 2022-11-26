Хакеры KillNet добыли данные тысячи боевиков ВСУ из взломанной почты комбрига

Русская хакерская группировка KillNet объявила, что ей удалось взломать электронную почту командира 92-й бригады ВСУ полковника Павла Федосенко и получить огромное количество личных данных боевиков.

Как оказалось, комбриг использовал облачный сервис для хранения таблицы, куда заносились личные номера, фамилии, звания, телефоны и фотографии тысяч украинских солдат. Теперь весь массив данных кибервзломщики разместили в открытом доступе.

Авторы Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны" напомнили, что это не первый проступок Федосенко. Ранее он уже был наказан за несоблюдение гостайны, когда с почты комбрига попало в интернет письмо, где он критиковал Генштаб ВСУ.

Накануне американские СМИ сообщили, что треть гаубиц НАТО на Украине требует срочного ремонта, орудия сломаны или повреждены на поле боя.