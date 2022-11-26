Чудаков: попадание снаряда на ЗАЭС приведёт к эффекту "грязной бомбы"

Заместитель главы Международного агентства по атомной энергии, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков сообщил, что попадание снаряда в ёмкость с отработанным топливом на Запорожской атомной электростанции может вызвать эффект "грязной бомбы".

"Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится "грязная бомба". Бомбы в виде бомбы и искать не надо", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее политолог, общественный деятель, директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что стратегия России в отношении ЗАЭС правильная.