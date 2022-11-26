Украинские средства массовой информации пишут, что в Днепре прогремела серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога.
По словам мэра Бориса Филатова, в результате обстрела автоматически отключились несколько трансформаторных подстанций.
"По предварительным данным, после прилёта, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП. Подробности обстрела и информацию о жертвах ждём от ВА", — написал он в Telegram-канале.
Ранее военный эксперт Алексей Подберёзкин заявил, что армия России может оставить украинских боевиков без оружия и боеприпасов. Киев уже столкнулся с проблемой восстановления боевой техники из-за ударов ракетами ВС РФ.
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Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.