Филатов: серия мощных взрывов прогремела в Днепре

Украинские средства массовой информации пишут, что в Днепре прогремела серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога.

По словам мэра Бориса Филатова, в результате обстрела автоматически отключились несколько трансформаторных подстанций.

"По предварительным данным, после прилёта, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП. Подробности обстрела и информацию о жертвах ждём от ВА", — написал он в Telegram-канале.

Ранее военный эксперт Алексей Подберёзкин заявил, что армия России может оставить украинских боевиков без оружия и боеприпасов. Киев уже столкнулся с проблемой восстановления боевой техники из-за ударов ракетами ВС РФ.