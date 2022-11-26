Экипаж броневика войск ВС Украины бросил раненых после начала атаки БПЛА ВС РФ

Оперативно-боевое тактическое формирование ДНР "Каскад"показывает отличные результаты на линии боевого соприкосновения в спецоперации на Украине. Бойцы эффективно применяют разведывательные беспилотники в качестве ударных.

Очередная успешная атака ОБТФ "Каскад" противника произошла в районе Павловки, в то время, когда ВСУ ещё контролировали некоторую часть населённого пункта. Украинский бронеавтомобиль прибыл на участок фронта, личный состав погрузился в него. В этот момент российский беспилотник начал сбрасывать боеприпасы. Трое боевиков оказались ранеными сразу. Второй ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатомётный) оказался на спине одного из ВСУшника, но не разорвался. Экипаж броневика противника быстро скрылся с места обстрела, не забрав "трёхсотых".