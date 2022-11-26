Неонацисты ВСУ готовят большое наступление на Сватово

Националисты киевского режима готовят большое наступление на Сватово.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

По его словам, с мест говорят, что украинские военные массово перебрасывают подразделения в Харьковскую область.

"Готовится большое наступление. В Харькове и области сосредоточено много войск, городская промзона вся во всушниках", — цитирует очевидцев ведущий Первого канала.

Наиболее вероятным направлением удара ВСУ называют Сватовское (в Луганской Народной Республике).