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Неонацисты ВСУ готовят большое наступление на Сватово

Силовые структуры

Националисты киевского режима готовят большое наступление на Сватово.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

По его словам, с мест говорят, что украинские военные массово перебрасывают подразделения в Харьковскую область.

"Готовится большое наступление. В Харькове и области сосредоточено много войск, городская промзона вся во всушниках", — цитирует очевидцев ведущий Первого канала.

Наиболее вероятным направлением удара ВСУ называют Сватовское (в Луганской Народной Республике).

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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