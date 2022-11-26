Националисты киевского режима готовят большое наступление на Сватово.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
По его словам, с мест говорят, что украинские военные массово перебрасывают подразделения в Харьковскую область.
"Готовится большое наступление. В Харькове и области сосредоточено много войск, городская промзона вся во всушниках", — цитирует очевидцев ведущий Первого канала.
Наиболее вероятным направлением удара ВСУ называют Сватовское (в Луганской Народной Республике).
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