Вертолёт Ми-28НМ ВКС РФ уничтожил БМП ВСУ ракетой "изделие 305"

Для переброски подкрепления на Оскольский фронт, на котором сейчас ведутся бои, ВСУ используют переправы. ВС РФ наносит удары по речным сооружениям и позициям противника на них.

Для обнаружения техники украинской армии Ми-28НМ выпустил ракету с обозначением "изделие 305" и поразил БМП ВСУ, сообщает "Военное обозрение". Следом ВКС РФ запустили вторую ракету, наведённую на полотно переправы перед подбитой боевой машиной.

"По всей видимости, экипаж решил обезвредить переправу, создав на ней затор, так как боевая часть "изделий 305", с которыми вертолёт пошёл на патрулирование, имеет массу 25 кг, недостаточную для разрушения инженерной конструкции. Противнику понадобится время, чтобы ликвидировать "пробку", а тем временем по полученным координатам будет нанесён удар из средств, мощность которых достаточна для уничтожения переправы," — пишет издание.

Экипаж Ми-28НМ успешно справился с задачей, несмотря на то, что пришлось маневрировать под зенитными огнями противника.