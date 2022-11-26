На Западе всё чаще стали высказываться о военных преступлениях ВС Украины, перестав закрывать глаза на самосуд, который происходит в зоне спецоперации.
Экс-сенатор штата Вирджиния США Ричард Блэк уверен, что последнее видео, попавшее в сеть с расстрелом российских военнопленных, является подлинным.
"Видео точно не постановочное, вне всякого сомнения. И это не первое видео, где показаны военные преступления украинцев", — заявил Блэк.
Также сенатор напомнил про кастрацию бойцов ВС РФ и про ужасающие кадры, когда украинские боевики простреливали ноги пленным.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк также уверен, что видеокадры являются не постановочными.
"Весьма вероятно, что (изображения — Прим. ред.) являются подлинными в том, что они показывают. Реальные обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы самым тщательным образом", — цитирует комиссара PRESSTV.
Тюрк отметил, что необходимо сделать всё возможное для полного расследования всех "казней" ВСУ, сделать это нужно тщательным и беспристрастным образом.
"Лица, вышедшие из боя, включая солдат, которые сдались, защищены международным гуманитарным правом, и их суммарная казнь представляет собой военное преступление. Прикажите своим войскам гуманно обращаться с теми, кто сдаётся, и с теми, кого они задерживают", — заявил комиссар.
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