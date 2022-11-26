Военкор Тарас Деркач сообщил о невиданном уровне "стукачества" в Херсоне

Переброска российских подразделений была окончена в 5 утра 11 ноября. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Все военнослужащие были переправлены на левый берег реки Днепр без потерь личного состава. После того как Херсон вернулся под контроль ВСУ, по наводке местных жителей было задержано больше 750 человек. Об этом сообщает военный корреспондент Тарас Деркач.

"Когда я увидел статистику Нацполиции, что они за три дня на 16 блокпостах задержали 753 подозреваемых, и только 5-х оставили для следственных действий, для оперативной разработки. Я понимаю, что такой информации становится больше и больше. И как бы не прийти к практике 37-го года, когда кто-то с кем-то сводит счёты", — цитирует военкора Telegram-канал "Украина.ру".

Для него стало неожиданностью, что в городе процветает беспрецедентное "стукачество".