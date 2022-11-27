Народная милиция ДНР отчиталась об уничтожении очередной рейдовой группы украинских националистов на передовой.
Группа боевиков ВСУ на двух автомобилях пыталась найти брешь в обороне на позициях 9-го полка Первого армейского корпуса НМ Донецкой Народной Республики. Националисты старались остаться незамеченными и после высадки спешно укрылись в лесопосадке, но были обнаружены разведывательным беспилотником.
Как сообщает официальный канал НМ ДНР, их "бесславный поход" был прерван точными артиллерийскими ударами — всю группу "накрыли" из орудий.
Ранее стало известно, что в ЛНР ликвидировали бригаду ВСУ, солдаты которой расстреляли пленных русских бойцов в Макеевке.
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Запад требует от ВСУ генерального сражения.