Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Россияне пожаловались на смог и "коптящие" заводы
Spiegel: новый год в Германии встретят повышением тарифов вдвое
Подберёзкин: 50 тысяч добровольцев из КНДР с артиллерией и ракетами ускорят СВО
Кива: если нельзя ударить по Зеленскому ракетой, надо поддержать бунт на Украине
Правящая партия Тайваня проиграла выборы оппозиции. Китай доволен
В ЛНР разбили бригаду ВСУ, которая расстреляла пленных русских солдат в Макеевке
Робертс: РФ уничтожит Украину за день без ядерного оружия
Ким Чен Ын: цель КНДР — мощнейшее ядерное оружие в мире
Politico: ночь в Киеве похожа на апокалипсис

Под Донецком уничтожили рейдовую группу украинских боевиков

Силовые структуры

Народная милиция ДНР отчиталась об уничтожении очередной рейдовой группы украинских националистов на передовой.

Группа боевиков ВСУ на двух автомобилях пыталась найти брешь в обороне на позициях 9-го полка Первого армейского корпуса НМ Донецкой Народной Республики. Националисты старались остаться незамеченными и после высадки спешно укрылись в лесопосадке, но были обнаружены разведывательным беспилотником.

Как сообщает официальный канал НМ ДНР, их "бесславный поход" был прерван точными артиллерийскими ударами — всю группу "накрыли" из орудий.

Ранее стало известно, что в ЛНР ликвидировали бригаду ВСУ, солдаты которой расстреляли пленных русских бойцов в Макеевке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Страны НАТО требуют от ВСУ начать генеральное сражение с войсками ВС РФ

Запад требует от ВСУ генерального сражения.

Страны НАТО требуют от ВСУ начать генеральное сражение с войсками ВС РФ
Молчание Минска о причинах смерти Макея породило массу конспирологии
Молчание Минска о причинах смерти Макея породило массу конспирологии
Под Артёмовском ВС РФ ликвидировали украинского боевика Сидорко по кличке Sunset
Генштаб ВСУ: русская армия ведёт наступление в районе Артёмовска и Авдеевки
Знак зодиака 27 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Чёрная пятница от российских ВКС на Украине Ольга Лебедева Сын Джона Леннона уверен, что его отца убили американские спецслужбы Сергей Лебедев
RI: Генерал Суровикин всё делает правильно — Киев продержится от силы до весны
РВ: спецназ группировки "О" ВС РФ рассказал поучительную "сказку" для ВСУ
Прилепин о словах Путина про ошибку Донбасса: "Задним числом мы все тут умны"
Прилепин о словах Путина про ошибку Донбасса: "Задним числом мы все тут умны"
Последние материалы
Россияне пожаловались на смог и "коптящие" заводы
Сибирские учёные изобрели уникальное транспортное средство
Spiegel: новый год в Германии встретят повышением тарифов вдвое
Подберёзкин: 50 тысяч добровольцев из КНДР с артиллерией и ракетами ускорят СВО
Кива: если нельзя ударить по Зеленскому ракетой, надо поддержать бунт на Украине
Правящая партия Тайваня проиграла выборы оппозиции. Китай доволен
В ЛНР разбили бригаду ВСУ, которая расстреляла пленных русских солдат в Макеевке
Робертс: РФ уничтожит Украину за день без ядерного оружия
Ким Чен Ын: цель КНДР — мощнейшее ядерное оружие в мире
Politico: ночь в Киеве похожа на апокалипсис
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников