Российские бойцы в Луганской Народной Республике уничтожили подразделение ВСУ, которое ответственно за расстрел пленных в Макеевке.
Украинские националисты предприняли попытку наступления в направлении села Площанка, но атака была успешно отбита, причём боевики понесли огромные потери. Как сообщает российский журналист Герман Куликовский, ликвидировано около 40 нападавших.
"Что интересно, 3-я мотострелковая дивизия … (разбила. — Прим. ред.) сегодня ту самую 80-ю десантно-штурмовую бригаду, что отметилась расстрелом наших пленных в Макеевке", — написал он в своём Telegram-канале "Старше Эдды".
Журналист уточнил, что отступающие боевики бросили раненого сослуживца, которого российские бойцы вынесли с поля боя и оказали всю необходимую медицинскую помощь, но раны оказались слишком тяжёлыми и пленный скончался.
Ранее стало известно, что в Запорожье удалось сорвать наступление пяти бригад ВСУ.
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Запад требует от ВСУ генерального сражения.