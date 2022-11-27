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ISW: боевые действия в зоне СВО резко ускорятся на следующей неделе

Силовые структуры

Уже в ближайшие дни темп специальной военной операции ВС РФ на Украине резко возрастёт, уверены специалисты американского Института изучения войны (ISW).

ISW: боевые действия в зоне СВО резко ускорятся на следующей неделе

Боевые действия на Украине и новых российских территориях сильно замедлились из-за проливных дождей. Распутица не позволяет оперативно перебрасывать технику, но уже на следующей неделе синоптики обещают морозы в зоне СВО.

"Грунту потребуется несколько дней, чтобы затвердеть. Это означает, что наземные условия позволят увеличить темпы операций по всей Украине в течение выходных 3-4 декабря и на следующей неделе", — пишут аналитики из США в очередной сводке.

Также эксперты ISW отмечают, что российские войска продолжают укрепляться на востоке Херсонской области и ведут успешные наступательные действия на Артёмовском и Авдеевском направлениях.

Ранее в Народной милиции ДНР рассказали, что под Донецком была уничтожена рейдовая группа украинских боевиков.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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