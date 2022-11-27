В ночь на 27 ноября ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Запорожье

Российские войска продолжают специальную военную операцию на Украине, уничтожая объекты критической важности ВСУ.

Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о поражении войсками ВС РФ новых целей. В ночь на 27 ноября по объектам противника в Запорожье армия России нанесла ракетный удар. Сообщается, что сразу после взрывов часть города осталась обесточенной.

Сторона Украины утверждает, что прилёты пришлись по некому агропромышленному предприятию на окраине Запорожья.

Ранее власти Кривого Рога сообщили о взрывах в городе, в регионе и соседних областях Незалежной.