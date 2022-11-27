Ракеты ВКС РФ поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области

Двумя российскими ракетами повреждён крупный объект транспортной инфраструктуры в Кривом Роге, сообщил украинский глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Он уточнил, что разрушения серьёзные, но прочих подробностей не представил.

По предположению российских экспертов, поражён важный железнодорожный узел.

Как видно из записей камер наружного видеонаблюдения, расположенных неподалеку в жилой застройке, удар пришёлся точно в цель, так как мирные дома остались целы.

Ранее американские аналитики предсказали резкую активизацию действия ВС РФ в зоне спецоперации уже в ближайшие дни.