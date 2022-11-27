WarGonzo: "Пятнашка" ВС РФ сожгла пикап ВСУ из пушки "Рапира" под Авдеевкой

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевых действия с зоне специальной военной операции на Украине. Военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo сообщил об очередном успехе российских войск.

Русская армия продолжает вести наступление на Авдеевском направлении, выжигая технику Вооружённых сил Украины. Артиллеристы братского подразделения интернациональной бригады "Пятнашка" точным залпом противотанковой пушки "Рапира" сожгли элитный пикап военнослужащих ВСУ под Авдеевкой. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 ноября ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Запорожье.