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NYT: ВС Украины наносили удары по острову Змеиный из САУ Caesar на баржах

Силовые структуры

С авиацией у украинской армии есть определённые проблемы, а артиллерию ей поставляет Запад регулярно. Когда остров Змеиный был под контролем российских войск, ВСУ обстреляли его из французских самоходных установок (САУ) Caesar. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на военных киевского режима.

Перед боевиками была задача отбить у ВС РФ остров любым способом. На помощь пришла артиллерия, но достать до Змеиного с помощью САУ было невозможно. Однако ВСУ пошли на хитрость.

"Для обстрела российских позиций на острове Змеиный украинцы поставили САУ Caesar с дальностью 40 километров на баржи и отбуксировали их на 10 километров, чтобы поразить остров, который находился в 50 километрах", — пишет автор материала The New York Times.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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