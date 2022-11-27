Суздальцев: в поставках оружия Украине будут паузы, его нужно накопить

По мнению политолога Андрея Суздальцева, страны НАТО могут взять паузу в поставках своего оружия Киеву, однако через некоторое время оказание военной помощи Украине всё равно будет продолжено.

Таким образом Суздальцев прокомментировал заявление чиновников НАТО, приведённое изданием New York Times, сообщивших, что у 20 стран-членов Альянса из тридцати иссякли возможности для поставок оружия Украине.

Суздальцев считает, что доля правды в этом заявлении есть, и оно действительно отражает текущую ситуацию.

"Страны Евросоюза живут за счёт кооперации — им поставляют оружие в их склады, но они сейчас опустели. У них армии и склады были небольшие, но ядро НАТО обладает хорошими производительными мощностями и технологиями для того, чтобы наращивать производство", — сказал Суздальцев в беседе с РИА Новости.

Ввиду этого эксперт предположил, что в плане оказания военной помощи Киеву странами НАТО возможны перерывы, потому что оружие нужно накопить.

"Мы можем полагать, что будут некоторые паузы в поставках, оружие не будет идти потоком, там идёт процесс накопления оружия… Поэтому, конечно, они (участники- страны НАТО — Прим. ред.) будут поставлять оружие, но будут паузы. Так что, это будет надолго", — добавил эксперт.