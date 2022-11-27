ВС России сорвали наступление иностранной бригады ВС Украины на Сватово

Российские войска сорвали наступление иностранной бригады ВС Украины на Сватовском направлении. Стали известны подробности. Так, последние три дня, с 25 по 27 ноября, украинские боевики планировали крупное наступление с шестой по счёту атакой населённого пункта Куземовка. Для этих целей противник собрал крупную ударную группировку. Пять предшествующих атака ВС РФ успешно отбили.

По информации, полученной радиоперехватом и посредствам разведки, стало известно, что на Харьковщине происходит сбор ударной группы ВСУ, в состав которой в основной массе входили иностранные военные.

"Среди них находились бывшие военнослужащие боснийской и албанской армий, а также военные 2-й пехотной дивизии "Гетика" и 2-й горнострелковой бригады "Сармизегетуза" из Румынии. Командование этими подразделениями, предположительно, было поручено прибывшим из Жешува польским офицерам, ранее служившим в 21-й бригаде подгальских стрелков", — передаёт "Военная хроника"

Сообщается, что бригада противника состояла из 970 наёмников. Несколько сотен из них были ликвидированы. Ракетным ударом ВС России уничтожен полевой лагерь и склад иностранцев в Великих Хуторах (Харьковская область). Как передаёт источник, данная группировка должна была усилить наступательную группу на Сватовском фронте.