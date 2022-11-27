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ВС России сорвали наступление иностранной бригады ВС Украины на Сватово

Силовые структуры

Российские войска сорвали наступление иностранной бригады ВС Украины на Сватовском направлении. Стали известны подробности. Так, последние три дня, с 25 по 27 ноября, украинские боевики планировали крупное наступление с шестой по счёту атакой населённого пункта Куземовка. Для этих целей противник собрал крупную ударную группировку. Пять предшествующих атака ВС РФ успешно отбили.

ВС России сорвали наступление иностранной бригады ВС Украины на Сватово

По информации, полученной радиоперехватом и посредствам разведки, стало известно, что на Харьковщине происходит сбор ударной группы ВСУ, в состав которой в основной массе входили иностранные военные.

"Среди них находились бывшие военнослужащие боснийской и албанской армий, а также военные 2-й пехотной дивизии "Гетика" и 2-й горнострелковой бригады "Сармизегетуза" из Румынии. Командование этими подразделениями, предположительно, было поручено прибывшим из Жешува польским офицерам, ранее служившим в 21-й бригаде подгальских стрелков", — передаёт "Военная хроника"

Сообщается, что бригада противника состояла из 970 наёмников. Несколько сотен из них были ликвидированы. Ракетным ударом ВС России уничтожен полевой лагерь и склад иностранцев в Великих Хуторах (Харьковская область). Как передаёт источник, данная группировка должна была усилить наступательную группу на Сватовском фронте.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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