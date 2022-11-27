В Кривом Роге новое кладбище уже заполнено свежими могилами наполовину

На кладбище Кривого Рога на отдельном поле лежат 147 из десятков тысяч солдат страны, уже проигравшей эту военную кампанию.

Об этом сообщает в своем репортаже голландское издание NRC.

На кладбище создано совершенно новое поле для националистов. Сейчас этот участок уже заполнен наполовину. Другая половина обязательно заполнится, пишет издание, ссылаясь на рассказы украинцев, пришедших похоронить молодых боевиков, которых украинский режим без всякого сожаления отправил на убой.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге уничтожена железная дорога, срок восстановления неизвестен.