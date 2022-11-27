Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского

В Интернете появился неожиданный скрин с новостью о смерти президента Украины Владимира Зеленского.

Якобы погиб он от ракетного удара. Такую информацию распространило издание ФРГ Die Welt*, сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

На скриншоте показана новость, якобы опубликованная в западных СМИ. Там сообщалось, что немецкое издание назвало "публикацию новости о гибели Зеленского 29 ноября 2022 года от ракетного удара технической ошибкой".

Отметим, что в прессе Запада на данный момент подобных публикаций нет. Возможно, скриншот был подделан сетевыми мастерами, пишет "Царьград".

Тем временем, в своём вечернем выступлении лидер Незалежной сказал, что русские готовят новые удары и "пока у них есть ракеты — они не успокоятся".

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.