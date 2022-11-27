Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Полный автобус украинских боевиков попал в аварию в Латвии
Лондон отправил Киеву ракеты Brimstone-2
The Economist: попытка Украины вернуть Крым чревата расколом с союзниками
Своим "уходом" из Comedy Club Харламов мог добиваться увеличения зарплаты
Опубликованы кадры последствий тяжёлых боёв ВС РФ и ВСУ на Авдеевском фронте
Из-за отсутствия света на Украине участились случаи домашнего насилия
WP: немцы устали от украинских беженцев и не желают поддерживать Киев
В Саратове из-за российской военной формы в паб не пустили мобилизованного
В Кривом Роге новое кладбище уже заполнено свежими могилами наполовину

Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского

Силовые структуры

В Интернете появился неожиданный скрин с новостью о смерти президента Украины Владимира Зеленского.

Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского

Якобы погиб он от ракетного удара. Такую информацию распространило издание ФРГ Die Welt*, сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

На скриншоте показана новость, якобы опубликованная в западных СМИ. Там сообщалось, что немецкое издание назвало "публикацию новости о гибели Зеленского 29 ноября 2022 года от ракетного удара технической ошибкой".

Отметим, что в прессе Запада на данный момент подобных публикаций нет. Возможно, скриншот был подделан сетевыми мастерами, пишет "Царьград".

Тем временем, в своём вечернем выступлении лидер Незалежной сказал, что русские готовят новые удары и "пока у них есть ракеты — они не успокоятся".

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
NYT: войска ВСУ проявили изобретательность при ударе по крейсеру "Москва" ВМФ РФ

Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".

NYT: войска ВСУ проявили изобретательность при ударе по крейсеру "Москва" ВМФ РФ
Ракеты ВКС РФ поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области
Ракеты ВКС РФ поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области
В ночь на 27 ноября ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Запорожье
Баширов: смерть Макея – ответ на вопрос "почему Путин не полетел на Бали"
Знак зодиака 28 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Баширов: смерть Макея – ответ на вопрос "почему Путин не полетел на Бали" Ольга Лебедева Сын Джона Леннона уверен, что его отца убили американские спецслужбы Сергей Лебедев
Минобороны: ВС РФ ликвидировали около 100 иностранных наёмников в ДНР
Разведчики группировки "О" ВС РФ посадили дрон ВСУ с помощью системы РЭБ
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении
Последние материалы
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Знак зодиака 28 ноября: знаменитые Стрельцы
Полный автобус украинских боевиков попал в аварию в Латвии
Лондон отправил Киеву ракеты Brimstone-2
The Economist: попытка Украины вернуть Крым чревата расколом с союзниками
Своим "уходом" из Comedy Club Харламов мог добиваться увеличения зарплаты
Опубликованы кадры последствий тяжёлых боёв ВС РФ и ВСУ на Авдеевском фронте
Из-за отсутствия света на Украине участились случаи домашнего насилия
WP: немцы устали от украинских беженцев и не желают поддерживать Киев
В Саратове из-за российской военной формы в паб не пустили мобилизованного
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников