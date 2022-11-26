Зеленский руками спецслужб оскверняет и уничтожает православие на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский руками спецслужб оскверняет и уничтожает православие в стране.

Об этом сообщает Telegram-канал бывшего нардепа Верховной Рады Ильи Кивы.

По его словам, с понедельника по всей Украине прокатилась волна террора по отношению к священнослужителям и обыскам подверглись многие епархии УПЦ, например, особенно тщательно проверяли Киево-Печерскую Лавру.

"Судьба многих священников после обысков и арестов сегодня неизвестна. "Главный-еврей" Зеленский, сознательно уничтожает, украинскую православную церковь — как хранительницу святынь и истории рождения православного мира на Руси", — подытожил Кива.