В плену боевики ВСУ сразу заверяют, что не причастны к расстрелу в Макеевке

Захваченные за последние дни украинские боевики первым делом спешат заявить, что не причастны к убийству безоружных российских солдат.

После разгрома 80-й бригады ВСУ, которая была ответственна за расстрел российских пленных в Макеевке, в районе Сватово-Кременной союзникам удалось захватить еще двух националистов.

"Что интересно, оба попавших в плен харьковских тероборонца сдаваясь сразу сказали, что они не из 80-й бригады и очень просят их не убивать", — написал журналист Герман Куликовский в своём Telegram-канале "Старше Эдды".

Боевики решили сами сдаться, едва завидев русских солдат, добавил он, и были очень удивлены, что их захватили по всем законам войны и не стали бить.

Пленные поведали, что территориальный батальон, в котором они служили, должен был затыкать дыры на передовой, которые образовались после очень высоких потерь.