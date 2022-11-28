Подтвердилось применение ВСУ в ходе СВО буксируемых 105-мм гаубиц М101 из США

Артиллеристы ВСУ получили на вооружение партию американских буксируемых 105-мм гаубиц М101 времён Второй мировой войны. В Сети опубликованы кадры применения данных орудий на одном из участков фронта.

В сентябре Литва объявила о передаче Украине партии этих артиллерийских систем, которые хранились в арсеналах Минобороны страны. На складах находилось около 50 орудий. Появившееся видео со стрельбой из гаубиц является подтверждением их применения войсками ВСУ в ходе боевых действий в СВО, сообщает "Военное обозрение".

Ранее сообщалось, что Борис Рожин спрогнозировал интенсификацию боевых действий войск ВС РФ в Донбассе.