Власти Энергодара: Россия не собирается покидать город и Запорожскую АЭС

Вооружённые силы РФ продолжают контролировать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и не собираются уходить с этой территории, сообщает пресс-служба администрации Энергодара.

Как пояснили в ведомстве, недавно украинские СМИ распространили фейк о том, что РФ якобы намерена оставить Энергодар и ЗАЭС.

"Эта информация не соответствует действительности", — отметили в администрации.

Кроме того, представители ведомства подчеркнули: Россия сегодня в полной мере обеспечивает эксплуатационную безопасность АЭС. По их словам, персонал станции понимает, что данная территория теперь принадлежит РФ.

Ранее дипломат Родион Мирошник заявил, что Запад настолько увлёкся обвинениями в адрес Москвы, что забыл указать на причастность киевского режима к ударам по ЗАЭС в заявлении ООН с осуждением обстрелов.