Вооружённые силы РФ продолжают контролировать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и не собираются уходить с этой территории, сообщает пресс-служба администрации Энергодара.
Как пояснили в ведомстве, недавно украинские СМИ распространили фейк о том, что РФ якобы намерена оставить Энергодар и ЗАЭС.
"Эта информация не соответствует действительности", — отметили в администрации.
Кроме того, представители ведомства подчеркнули: Россия сегодня в полной мере обеспечивает эксплуатационную безопасность АЭС. По их словам, персонал станции понимает, что данная территория теперь принадлежит РФ.
Ранее дипломат Родион Мирошник заявил, что Запад настолько увлёкся обвинениями в адрес Москвы, что забыл указать на причастность киевского режима к ударам по ЗАЭС в заявлении ООН с осуждением обстрелов.
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