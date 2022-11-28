Политолог Алексей Чадаев поделился впечатлениями от дежурства на прямой линии ОНФ. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что каждый третий звонок поступает от женщин с просьбой найти мужа, который сказал, что уходит добровольцем на фронт и пропал.
"Это, кстати, далеко не враньё: один знакомый комбриг мне говорил, что у добровольцев одна из самых частых мотиваций — "сбежать на фронт от своей бабы", — заявил Чадаев.
Он рассказал про одно из писем, поступивших в мессенджер телевизионщику. В нём молодой человек признался, что стал замкомандира роты.
"Привет, друг. Я теперь замкомроты. С посёлка мобилизовали 60 мужиков, все пришли с рюкзаками, серьёзные, учатся. Нытиков нет, все твёрдые сторонники многополярного мира", — написал мужчина.
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