Чадаев о мотивации военных, ушедших в зону СВО: "Сбежать на фронт от своей бабы"

Политолог Алексей Чадаев поделился впечатлениями от дежурства на прямой линии ОНФ. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что каждый третий звонок поступает от женщин с просьбой найти мужа, который сказал, что уходит добровольцем на фронт и пропал.

"Это, кстати, далеко не враньё: один знакомый комбриг мне говорил, что у добровольцев одна из самых частых мотиваций — "сбежать на фронт от своей бабы", — заявил Чадаев.

Он рассказал про одно из писем, поступивших в мессенджер телевизионщику. В нём молодой человек признался, что стал замкомандира роты.

"Привет, друг. Я теперь замкомроты. С посёлка мобилизовали 60 мужиков, все пришли с рюкзаками, серьёзные, учатся. Нытиков нет, все твёрдые сторонники многополярного мира", — написал мужчина.