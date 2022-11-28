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Часть систем ПВО Украины не включены, ожидая прилёта самолётов ВКС

Силовые структуры

У Киева есть системы ПВО, которые выключены. Их приберегли на случай массированной атаки ВКС РФ.

Часть систем ПВО Украины не включены, ожидая прилёта самолётов ВКС

Об этом сообщил экс-советник погибшего главы ДНР Александр Казаков.

"Это хрестоматийные истории, когда тремя волнами сначала выявляется ПВО, потом гасится ПВО, но все эти стратегии изучают и на Западе. Поэтому на Украине есть установки ПВО, у которых приказ не участвовать в отражении. Они вообще не прикрывают никакие объекты и не задействованы там, они стоят про запас", — в эфире своего видеоблога отметил эксперт.

По его словам, им дан приказ реагировать лишь на боевые самолёты. Они пропускают ракеты, дают возможность наносить удары по инфраструктуре, но они молчат, не давая возможности себя обнаружить. Националисты понимают, что в распоряжении РФ есть армада самолётов, которая снесёт Украину, если прорвать системы ПВО.

"Готовы мы терять десятками наши самолёты? Вот, американцы, например, были к этому не готовы никогда. Мы готовы? Оставим знак вопроса", — подытожил Казаков.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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