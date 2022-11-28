Советник Зеленского Арестович заявил, что Крым станет "ловушкой" для войск ВС РФ

Армия Украины будет стремиться к началу операции в Крыму. Об этом проинформировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своём Telegram-канале.

Он заявил, что сейчас стоит лишь вопрос времени. Арестович отметил, что, когда Вооружённые силы Украины подойдут к полуострову, он станет "ловушкой" для войск Российской Федерации. При этом эксперт не привёл никаких конкретных данных относительно планов Киева.

Напоминаем, что Офис президента уже не раз грозился начать наступление на Крым. Киевские власти отмечают, что полуостров находится под надёжной защитой ВС РФ, и все попытки ВСУ обречены на провал.