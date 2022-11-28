В последнее время в Сети многие военные эксперты и политики сравнивают ракетные удары России по крупным городам Украины с обстрелами ВСУ населённых пунктов. Михаил Подоляк, например, и вовсе считает, что атаки на Белгород с ударами по Киеву сопоставлять нельзя, так как Шебекино — "это какая-то ферма", которую нельзя сравнить со столицей. Однако от таких обстрелов гибнут мирные жители, и не важно, ферма это или нет.
Военный корреспондент Александр Сладков также прокомментировал обмен ударами ВС РФ и ВСУ и объяснил разницу. И она существенна:
"Значительное замечание. Мы бьём исключительно по интересующим нас объектам: энергетика, транспортные узлы, пункты дислокации иностранных наемников. ВСУ стреляют тупо по жилым территориям".
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Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".