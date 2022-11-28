Посол Польши в НАТО счёл замедление военной помощи Киеву естественным процессом

Польский посол в блоке НАТО Томаш Шатковский прокомментировал замедление военной поддержки Украины со стороны Запада.

"Это своего рода естественный процесс", — подчеркнул дипломат в эфире RMF FM.

Как объяснил политик, общество устало от темы конфликта на Украине. Вместе с этим посол отметил, что склады техники альянса опустошаются.

По словам Шатковского, руководитель объединения стран Йенс Столтенберг считает: иногда безопасность НАТО обеспечивают не нормы запасов оружия, а помощь ВСУ.

Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщали, что Вашингтон обеспокоен планом по поставкам техники на Тайвань. Как заявили в СМИ, оружия для полуострова может не хватить из-за Киева.