Польский посол в блоке НАТО Томаш Шатковский прокомментировал замедление военной поддержки Украины со стороны Запада.
"Это своего рода естественный процесс", — подчеркнул дипломат в эфире RMF FM.
Как объяснил политик, общество устало от темы конфликта на Украине. Вместе с этим посол отметил, что склады техники альянса опустошаются.
По словам Шатковского, руководитель объединения стран Йенс Столтенберг считает: иногда безопасность НАТО обеспечивают не нормы запасов оружия, а помощь ВСУ.
Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщали, что Вашингтон обеспокоен планом по поставкам техники на Тайвань. Как заявили в СМИ, оружия для полуострова может не хватить из-за Киева.
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