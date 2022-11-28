МБР "Сармат" может прилететь с направления, откуда её никто не ждёт

Впервые испытали ракетный комплекс "Сармат" в апреле 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отметил, что он обладает "высочайшими тактико-техническими характеристиками" и современные средства ПРО ему не помеха. Глава ГРЦ Владимир Дегтярь объявил на прошлой неделе, что "Сарматы" запустили в серийное производство.

Эксперты в данной области отмечают, что новейшее оружие России реализовало концепцию "орбитальной бомбардировки", а это значит, что удары можно будет наносить с низкой околоземной орбиты, пишет "Царьград". Это указывает на тот факт, что ракеты практически не ограничены в дальности полёта, а их траектории будут весьма неожиданными для противника.

Стоит отметить и боевое оснащение нового комплекса. В "Сармате" предусмотрен принцип "глобального быстрого удара", при котором разрушения будут как от ядерного, но без радиации.